Büyüklük ve tarih verdi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı İstanbul depremi açıklamaları

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’daki olası depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ercan X üzerinden yaptığı paylaşımda, Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Marmara fay hatları hakkında önemli ipuçları verdiğini belirtti. Özellikle fay hatlarının İstanbul kolundaki beklenen büyük İstanbul depremi ile alakalı çok sayıda detay paylaştı.

İstanbul'da depremlerin odak noktası Küçükçekmece'de

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’daki deprem odak noktasının Küçükçekmece’nin 25 kilometre açığında, deniz altında ve granit bir zeminde yer alacağını ve sismik enerjinin 7-10 kilometre derinlikte yoğunlaşacağını belirtti.

Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Prof. Dr. Ercan büyüklük verdi!

Ercan, daha önce sıkça dile getirilen 7,5 ve üzeri büyüklüklerdeki deprem senaryolarının artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayarak, "Ne 7,5 büyüklüğünde ne de 8 büyüklüğünde deprem olasılığı kaldı" dedi.

Marmara’daki olası kırılmanın iki ana kola ayrıldığını söyleyen Ercan, İstanbul kolundaki büyüklüğün 6,7, Trakya kolunda ise 6,9 ile 7,1 büyüklükleri arasında değişeceğini söyledi.

Deprem sonrası tsunami İstanbul'u nasıl etkileyecek?

Ayrıca Marmara Denizi’nde olası depremlerle ilgili tsunami riski konusunda da bilgi veren Ercan, süpürtü yüksekliğinin 2 metreyi geçmeyeceğini ve Anadolu Yakası’nın en az etkilenecek bölge olduğunu söyledi.

İstanbul'da deprem ne zaman olacak? Prof. Dr. Ercan tarih de verdi!

Ercan, deprem zamanlaması konusunda da net açıklamalar yaptı. "Depremler 2045’ten önce beklenmiyor" diyen Ercan, daha net bir tarih vererek, "Depremler 2075 ya da daha sonra olabilir" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"Korku senaryoları"na değindi

Son olarak, toplumsal mesajına da değinen Ercan, depremlerle ilgili korku salan senaryoların yerine bilimsel verilerle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, toplumun akıl ve hazırlığa dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.