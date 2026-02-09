Çanakkale Boğazı'nda sis alarmı: Transit geçişler durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, denizde görüş mesafesini düşürdü. Güvenli seyri riske atan hava koşulları nedeniyle transit gemi geçişleri saat 00.25 itibarıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Sisin etkisini yitirmesinin ardından trafiğin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.
