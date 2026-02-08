Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama: İstanbul depremi için senaryo netleşiyor

Marmara Bölgesi'nde uzun zamandır beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tartışmaların fitilini ateşleyecek yeni bir açıklama gündeme geldi. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 'Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor' diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Bektaş, Orta Marmara’daki ince kabuğun sığ bir depremsellikle kırılabileceğini belirterek, Avcılar hattına dikkat çekti. Bu hatta oluşabilecek sismik bir dalganın 'basen etkisi' ve zemin büyümesi nedeniyle 7 şiddettinde bir depreme yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bektaş, sarsıntının şiddetinin zeminin tepkisine işaret etti.

7 şiddetinde deprem uyarısı

Prof. Dr. Bektaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir. Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi.

Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük. Özellikle Avcılar hattındaki "basen etkisi" ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."