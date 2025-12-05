Çanakkale'de 45 kiloluk balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi başta olmak üzere, karaya çıkış noktaları, nakil araçları, toptan ve perakende satış yerleri ile soğuk hava depolarında kapsamlı kontroller yapıldı.

45 kiloluk vatoz balığına el konuldu

Bakanlık ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara aykırı avcılık tespit edilen bir işletmeye 37 bin 770 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca avlanması yasak türler arasında yer alan 45 kilogram vatoz balığına (Raja clavata) el konuldu.