Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Biga ilçesinda meydana gelen depremin detaylarını sosyal medya hesabı X'ten duyurdu. Buna göre 4,6 büyüklüğündeki deprem saat 16:09'da 7 kilometre derinlikte kayda geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair ilk bilgilendirmesinde "Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" bilgisini verdi.

Edirne de hissetti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.