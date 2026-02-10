Canan Karatay öldü mü, yaşıyor mu?
Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili bugün "öldü" iddiaları ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada paylaşımlar yayıldı. Bu haberin gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Canan Karat öldü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Sosyal medyada "Canan Karatay öldü" söylentileri gündeme damga vurdu. Dedikodunun yayılmasının ardından sevenleri olayın gerçekliğini araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Canan Karatay öldü mü?
Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili bugün yayılan "öldü" iddiaları tamamen gerçek dışı... Karatay'ın sağlık durumu iyi ve yaşıyor.
Karatay geçen kasım ayında 78 yaşındaki eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmişti.
