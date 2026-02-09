Anadolu Grubu'nun acı günü: Onursal Başkan Kamil Yazıcı hayatını kaybetti! Kamil yazıcı kimdir? Kamil Yazıcı kaç yaşında ve neden vefat etti? Eşi kim?

Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı Kamil Yazıcı, hayatını kaybetti. Türk iş dünyasının duayen isimlerinden biri olan Yazıcı’nın vefatı, iş dünyasında ve Anadolu Grubu camiasında büyük üzüntü yarattı.

Cenaze programı belli oldu

Anadolu Grubu ailesinin “yeri doldurulamayacak büyüğü” olarak nitelendirilen Kamil Yazıcı’nın cenaze programı belli oldu.

Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, Kamil Yazıcı’nın cenazesinin 11 Şubat 2026 Çarşamba günü İstanbul’da Batı Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Maltepe ilçesi Yüzevler Mahallesi’nde bulunan Maltepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

Kamil Yazıcı kimdir?

Anadolu Grubu’nun kurucularından Süleyman Kamil Yazıcı, 1929 yılında Nevşehir’de doğdu. Nevşehirli Hacı Mehmet Ağa ile eşi Naciye Hanım’ın dört erkek çocuğunun en küçüğüydü. Çocukluk yılları Aksaray’da geçti. 14 yaşında iş hayatına atıldı ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde dükkanlarının toptan mal alımları için civar şehirlere gidip gelmeye başladı. Yıllar içerisinde babası ve iki ağabeyiyle birlikte işlerini büyüttüler.

Vatani görevini yapmak üzere geldiği İstanbul’da 1950 yılında kendisi gibi genç bir işadamı olan İzzet Özilhan’la tanıştı. Ortak iş yapmaya karar verdiler ve Anadolu Grubu’nun temellerini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurmaya başladılar. İlk önce Tahtakale’de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye sattıkları bir toptancı dükkanı ile başladılar. Ardından ithalatçılığa, sonra da sanayiciliğe adım attılar. İlk yabancı iş ortakları Çekoslovakya’dan oldu. Skoda pickuplarının ve Jawa motorsikletlerinin montajına başlayarak otomotiv sektörüne girdiler. Anadolu Grubu’nun ilk sanayi tecrübesi de bu markalarla başladı. Otomotiv sektörünün ardından, bira ve kırtasiye işlerine girerek, dünyaca ünlü büyük markalarla ortaklıklar kurarak ülkemiz adına çok önemli girişimlerde bulundular. Bugün dünya çapında faaliyette olduğu tüm pazarlarda lider olan biralarını Türkiye’de 1969’da piyasaya çıkardılar. Türkiye’de kalem ve kırtasiye sektörümüzün en bilinen markası Adel’i hayata geçirdiler. Isuzu kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetlerine başladılar. Dünyanın en önemli markalarından Coca Cola ile iş birliğine giderek dünya çapında en önemli şişeleyicilerden biri oldular. Kamil Yazıcı, 1960’lı yılların sonunda holdingleşen Grubun ilk Yönetim Kurulu Başkanı oldu ve 2007 yılına kadar Gruba liderlik etti.

Anadolu’dan kazandıklarını yine bu toprakların insanları ile paylaşma amacını taşıyan iki ortak, sosyal sorumluluklarını da hiçbir zaman unutmadılar. 1979 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı kurdular. Ülkemize 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırdılar. Anadolu Vakfı’nın eğitim ve sağlık alanında günümüzde de devam eden ve toplumumuza önemli katkılar sağlayan projelerinin temellerini attılar.

Kamil Yazıcı, 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından “Onursal Felsefe Doktora Derecesi” ile ödüllendirildi. Aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan Devlet Üstün Hizmet Madalyası aldı.

2007’de iki ortak, Anadolu Grubu’nun yönetim kurulundaki koltuklarını ikinci nesile devrettiler. Vefatlarına kadar Onursal Başkan olarak görevlerine devam ettiler.

Kamil Yazıcı’nın merhum eşi Suzan Yazıcı ile 70 yıl süren evliliğinden 6 çocuğu ve 13 torunu var.

Kamil Yazıcı’nın hayat hikayesi, 2007 yılında “Ortak Akıl” adıyla kitaplaşarak yayımlandı.