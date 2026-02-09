Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Toroğlu’nun 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı TV kanalında dile getirdiği ifadelerin, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından değerlendirildiği belirtildi.

"İddiaları bilgiye dayalı değil"

Açıklamada, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Toroğlu’nun, programda ileri sürdüğü iddialara ilişkin doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçekliğini bilmediğini beyan ettiği kaydedildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu’nun, adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.