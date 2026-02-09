9 Şubat'ta (bugün) elektrikler kesilecek mi? 72 saat elektrikler gidecek mi?

Kehanetleri ile ünlü çizgi film The Simpsons'da dünyada bugünden başlayarak 72 saat elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu bölüm sosyal medyada gündem olurken vatandaşlarda da tedirginlik yarattı. Şimdi binlerce kişi "9 Şubat'ta (bugün) elektrikler kesilecek mi" sorusuna yanıt arıyor.

72 saat elektrikler gidecek mi?

"9 Şubat'ta elektrikler 72 saat gidecek" iddiası gerçek değil. Bu bölümün yapay zeka ile üretildiği anlaşılırken resmi makamlardan da söylentiyi doğrulayan bir açıklama gelmedi.