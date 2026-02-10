Şıvga Gerez kimdir? Şıvga Gerez öldü mü, neden öldü?
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalılar'ın ablası rolüyle tanınan Şıvga Gerez 56 yaşında yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası oyuncunun biyografisi araştırılmaya başlandı. Öte yandan Gerez'in ölüm nedeni de sıkça araştırılıyor.
Oyuncu Şıvga Gerez hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasını yasa boğarken hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Şıvga Gerez kimdir" sorusunu yöneltiyor.
Şıvga Gerez kimdir?
Sivga Gerez, 29 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Oryantallikten oyunculuğa geçiş yaptı.
Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi (2003), En Mutlu Olduğum Yer (2010) ve Dansöz (2001) filmlerinde yer aldı.
