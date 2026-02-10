MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde grubu ikinci olarak tamamlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız play-off turunda oynamaya hak kazandı. Milliler play-off ilk maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek. Nefesler tutuldu ve müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç ne zaman?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.

27. randevu

Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.