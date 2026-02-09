2026 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI: İOKBS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bursluluktan yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde uygulanan merkezi bir sınav olan İOKBS'nin 2026 başvuru ekranı sorgulanıyor. MEB'den hala bir duyuru gelmezken öğrenciler "İOKBS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak" sorusuna cevap arıyor.

İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor?

İOKBS başvuru ekranı hala açılmadı. MEB'den saate ilişkin duyuru gelmedi. Bursluluk sınavı başvurularının birkaç saat içinde açılması bekleniyor.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bursluluk sınavı başvurularının 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

İOKBS başvuruları www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

Bursluluk sınavı giriş belgeleri ise en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

