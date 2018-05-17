'Casus yazılım' iddiasına hükümetten yanıt

17 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü yürüyüşe katılanların telefonlarına Almanya'da üretilen bir casus yazılım bulaştırılarak, telefonlarının dinlendiği iddiaları hakkında, "Sayın Erdoğan, ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın" şeklindeki çağrısına hükümetten yanıt geldi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz." şeklinde konuştu.

Güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeleri reddettiğini söyleyen Arslan, "Bize sorsalardı net bir şekilde 'Öyle bir yazılım almamız da kullanmamız da söz konusu değil' derdik." ifadelerini kullandı.

Arslan, vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldığına işaret ederek, bunun kendilerine, kuruma ve çalışanlara haksızlık olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA