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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Pompeo, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması kararı sonrasında telefon görüşmesi yaptı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

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