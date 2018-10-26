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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 17 Ekim'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili temasları kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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