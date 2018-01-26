Çavuşoğlu: Bittiği yere kadar gideceğiz

26 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından hizmete açılan Şefkat ve Huzurevi Açılış Töreni’nde konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Bittiği yere kadar gideceğiz ve onları temizledikten sonra da oraları gerçek sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

''Kahraman Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte YPG'lileri PKK'lıları Afrin'de de yerle bir ediyor. YPG, PKK Amerika'nın da desteği ile Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyoruz insani konulardan dolayı endişe ediyorlarmış. Bu konuda dünyada Türkiye'den daha hassas bir millet var mı? Senin Afrika'da o insanlara yaptığın zulmü tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana insani konuları hatırlatıyorsun? Biz sizin ikiyüzlülüğünü çok iyi biliriz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olmuş bir ülkeye kimse ders veremez. Terör örgütü ile mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açıkça söyle. Mert ol ikiyüzlü olma dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin ondan sonra da silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak ondan sonra sivillerden endişe ediyoruz da fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar gideceğiz tükendiği yere kadar gideceğiz. Onları temizledikten sonra oraları Suriyelilere teslim edeceğiz.''

Kaynak: AA