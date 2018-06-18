Çavuşoğlu: Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak

18 Haziran 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'le ilgili "Şimdi Fırat Kalkanı bölgesi ile Münbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye başladı. Devriye gezmeye başladılar. Münbiç içine de girmeye başladılar. Bu süreçte YPG'liler Münbiç'ten çıkartılacak." dedi.

Çavuşoğlu, "İnşallah bir an önce Münbiç'te bu yol haritasını uygularız. Daha sonra diğer şehirlere de geçeriz. Amacımız, YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgelerde onları buradan çıkartarak bu bölgeleri istikrara kavuşturmaktır. Amacımız yine buraları o şehirlerin insanlarına vermektir." diye konuştu.

Kaynak: AA