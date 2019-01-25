Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

25 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Kaç yıldır müzakere ediyoruz. İki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyon için müzakere ediyoruz. Rum tarafı bu eşitliği istemediği için olmadı. Bu da Rum tarafındaki siyasetçilerin samimiyetsizliği." diye konuştu.

Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs müzakerelerinde gösterdiği samimiyeti Rum tarafından göremediklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Burada tüm seçenekler oturulur konuşulur. İki devletli çözüm de bir çözümdür. Federasyon da konfederasyon da öyle gevşek federasyon da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis ile New York'taki görüşmesinden sonra çelişkili açıklamalarda bulunan Rum liderin samimiyetle ne istediğini söylemesi gerektiğine dikkati çekti.

"Anastasiadis Ada'da geri adım atmaya devam ediyor"

"Takvim ilerledikçe Rum tarafı sıkışmaya başladı." diyen Çavuşoğlu, "Anastasiadis sadece Crans-Montana'da değil Ada'da geri adım atmaya devam ediyor. Anastasiadis daha önce mutabakat sağlanan konularda da geri adım atmaya başladı. O olmaz bu olmaz demeye başladı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı ve siyasi parti genel başkanları ile yaptıkları görüşmede müzakerelere ilişkin sadece Rum tarafının ortaya atacağı fikirlerin değil kendi fikirlerinin de değerlendirildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, hükümet ve muhalefetteki partilerle görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, federasyonun karşısında konfederasyonu ve iki devletliliği bir seçenek olarak görüp görmediğine ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"BM parametreleri ile bizim hiçbir zaman problemimiz olmadı. O parametreleri belirlerlediğimiz için müzakere masasına oturduk. Ben siyasette olduğum süre içerisinde iki tane konferans süreci geçirdik. O parametreler çerçevesinde birincisi Annan Planı, ikincisi Crans-Montana'daki Kıbrıs Konferansı ama bir sonuç elde edemedik. Aynı parametrelerle aynı müzakerelere devam edersek bir sonuca ulaşabileceğimize inanabiliyor musunuz? Federasyon için müzakerelerde geçmişte de sonuç çıkmadı en sonda da sonuç çıkmadı. Tekrar bunun nihai bir çözüme varabilmesi için o parametrelerle ilgili ne yapabiliriz, bunu da konuşmamız gerekir. Rum tarafı onu istemiyorsa, bunu istemiyorsa bu sefer bizim başka seçenekler de masaya koymamız lazım. O zaman da onun parametrelerini konuşmamız lazım. Biz herhangi bir şeyi dayatmıyoruz. Bu konuda da hepsini açıkça ortaya koyuyoruz. Biz gayet samimi şekilde bu başarısızlıklardan sonra ilave ne yapabiliriz ki bir çözüme ulaşabiliriz gayreti içerisindeyiz. Yeni fikirlerin de değerlendirilmesinden yanayız. Hiçbir fikri de dışlamıyoruz. Empoze etmiyoruz, yok saymıyoruz. Sonuç odaklı bir müzakere yapmazsak ömür boyu ucu açık bir müzakereye mi gideceğiz?"

"Türk tarafı, güvenlik ve garantiler konusunda esneklik gösterdi"

Türk tarafının Crans-Montana'daki Kıbrıs konferansında güvenlik ve garantiler konusunda esneklik gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu ancak Rum tarafından geri adım atıldığına vurgu yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerindeki çözümsüzlüğün sadece güvenlik ve garantilere bağlanmaması gerektiğini vurgulayarak, bunun yanlış bir düşünce olduğunu, çözümsüzlüğün Rum tarafının bir şey paylaşmak istememesinden kaynaklandığını dile getirdi.

"Bölgede sondajlarımıza başlayacağız"

KKTC'nin görünürlüğünün arttırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Rum tarafının tek taraflı doğal gaz arama faaliyetlerine karşı attıkları ve atacakları adımlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rum tarafının, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerinde 'Kıbrıs Türk tarafının haklarının gözetilmesi' tavsiyelerini dinlemediği takdirde o zaman sondajlarımıza başlarız. İkinci platformumuz şubatta geliyor. Fatih sondaj gemisinin Alanya1 bölgesinde, mart ayında orda işi bitiyor. Onu da güneye doğru kaydırıyoruz. Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız. Bu bizim istediğimiz şey değildi. Rum tarafının ve AB'nin telkinlerimizi dinlememesi üzerine biz bu adımları atacağız."

Türkiye'nin KKTC'nin ruhsat verdiği kıta sahanlığında gerekli gaz ve petrol çıkarmada her türlü faaliyeti sürdüreceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya ile Suriye'de birlikte çalışmamızın faydasını gördük. Artan güven sayesinde de ikili ilişkilerimiz de daha iyi noktaya geldi. Geçmişte Crans-Montana'da ve Cenevre'de Kıbrıs meselesini Ruslarla defalarca değerlendirdik. Rusya, Rum kesimi ile de iyi ilişki içerisinde. Suriye'de bir Anayasa Komisyonu'nu da kurabilirsek, siyasi bir sürece gidebilirsek. O zaman bu bölgede diğer iş birliği alanları da çıkabilir. Bir çözüm olsa Kıbrıs barış ve refah adası olur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Makedonya'daki isim sorununu da değinerek, konunun çözüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA