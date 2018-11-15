Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının takipçisi olacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına dair Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan açıklamaya ilişkin, "Gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başsavcılığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Çavuşoğlu, "Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız." dedi.
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Kaynak: AA