Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyon

02 Şubat 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da "Manavgat Ticaret Fuarı"nın açılışında konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Bizim yaptığımız operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru, barışı, istikrarı getirecek ve Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur." ifadesini kullanarak, bazılarının "Bu işgale dönmesin" dediğini hatırlattı.

"Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz, Türkiye Cumhuriyetiyiz, biz Türk'üz." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Zamanında tüm ülkeleri, kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler, sömürge olarak görenler ve oraları sömürenler de Türkiye'yi hep kendileri gibi zannediyorlar. Hani derler ya dervişin fikri neyse, zikri de odur. Bunların işte biz geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını görüyoruz."

Afrika'ya gittikleri zaman ülkelerin liderlerinin, "Dana önceki gelenlerden farklısınız siz. İnsan gibi geliyorsunuz, bize de insan gibi muamele ediyorsunuz" dediğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardımda ABD'den sonra ikinci olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA