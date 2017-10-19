Çelik: Olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz

19 Ekim 2017

AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin bugün gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nden beklentilerine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı temenni ediyorum. Türkiye'nin öneminin farkında olan ve Türkiye ile daha iyi diyalog ve iş birliği çerçevesinde bir sonuç çıkarsa bu hepimiz için yeni bir sayfanın açılması anlamına gelir." dedi.

Çelik, Almanya'nın mali yardımları tartışmaya açacağına dair haberler hakkında ise "Bunlar içine girilen yanlış tutumun devam ettirilmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

AB, Türkiye'ye karşı daha uzlaşmacı olabilir

Kaynak: AA