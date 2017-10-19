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Çelik: Olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz

AB Bakanı Çelik, "AB Zirvesi'nden Türkiye ile ilgili olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz" dedi.

Çelik: Olumsuz bir cümle duymak istemiyoruz
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AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin bugün gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nden beklentilerine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı temenni ediyorum. Türkiye'nin öneminin farkında olan ve Türkiye ile daha iyi diyalog ve iş birliği çerçevesinde bir sonuç çıkarsa bu hepimiz için yeni bir sayfanın açılması anlamına gelir." dedi.

Çelik, Almanya'nın mali yardımları tartışmaya açacağına dair haberler hakkında ise "Bunlar içine girilen yanlış tutumun devam ettirilmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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