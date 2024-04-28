Cem Yılmaz- Hasan Can Kaya polemiğine Şahan Göbakar da dahil oldu

Uzun aradan sonra “CMXXIV” adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya'ya gönderme yapmıştı.

“Hasan Can Kaya’nın gösterileri ertelendi” diyen komedyen, meslektaşını küfürlü konuştuğu gerekçesiyle eleştirmişti:

“O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?”

Hasan Can Kaya: İzledim ama olmamış tam

Kaya’dan Yılmaz'a yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde maç yaparken omzunu kıran ve ameliyat olan Kaya, “Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, ne diyeceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet, çocuklar (ekibi) izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim.”

Şahan Gökbakar dahil oldu

Bu atışmaya komedyen Şahan Gökbakar da dahil oldu. Gökbakar Instagram'da yaptığı paylaşım ile tarafını ilan etti. Gökbakar, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programını izlerken verdiği bir pozu "1 saat müsaade edin. Biraz gülüp, eğlenip, geliyorum. Hasan Can Kaya" notuyla paylaştı.

Veteran nedir?

İngilizce kökenli bir kelime olan ‘veteran’, genellikle askeri terminolojide kullanılıyor ve ‘kıdemli’, ‘tecrübeli’, ‘deneyimli’, ‘emektar’ anlamlarına geliyor. Veteran kelimesi aynı zamanda ‘emekli’ ve ‘ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam eden’ kişiler için de kullanılabiliyor.