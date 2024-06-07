Cemal Reşit Rey'de dev ekran devrildi; 13 kişinin ifadesi alındı
İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan incelemede 13 kişinin ifadesi alındı.
İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dev ekranın henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.