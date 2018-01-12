Cenazesi çuvalda taşınan çocuk soruşturmasında karar

12 Ocak 2018

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyünde Çeli mezrasında yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitiren ve cenazesi babasınca çuvalda taşınan 2 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünde ihmali olduğu ileri sürülen kurumlardaki görevliler hakkında, "kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı" kararı verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem Taş'ın 2 Şubat 2014'te hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu iddia edilen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan başsavcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: AA