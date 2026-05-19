Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahsin boyutu 60 milyar dolara ulaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis nedeniyle oluşan ekonomik kaybın ölçülmesinin zor olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yasa dışı bahis, adı üzerinde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor. MASAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yapay zeka destekli denetim mekanizmaları dahil olmak üzere birçok yeni yöntem devreye alındı. Son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe katedildiğini sahada da görüyoruz."

Yasa dışı bahsin dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Eylem planımız kapsamında ilgili kurumlarımızı düzenli olarak bir araya getiriyor, süreci yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri devreye alıyoruz. Yasa dışı olsun, yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"Sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yasa dışı bahsin tamamen kayıt dışı bir alan olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca, hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor."

"Eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası işbirliği"

Yasa dışı bahis faaliyetlerinin büyük bölümünün sanal ortam üzerinden ve yurt dışı bağlantılı yapılar aracılığıyla yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, bazı ülke ve bölgelerin bu süreçlerde merkez olarak kullanılabildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hazırladığımız eylem planının önemli başlıklarından biri de uluslararası işbirliği oldu. Dışişleri Bakanlığımızı da bu çerçevede görevlendirdik. İlgili ülkelerle temaslarımızı yoğunlaştırıyor, uluslararası düzeyde daha etkili işbirliği mekanizmaları ve hukuki düzenlemeler oluşturulması için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital alanda mücadele dinamik bir süreç gerektiriyor. Bir platform kapatıldığında farklı yapılar devreye girebiliyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığımız tarafından da çeşitli yasal düzenlemeler hazırlandı. Bir kısmı yürürlüğe girdi, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Tüm kurumlarımızın koordinasyonuyla, yasa dışı bahis ve bağlantılı suç yapılarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."