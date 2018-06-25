CHP 25 ilden vekil çıkaramadı

25 Haziran 2018

CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını korudu.

Dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından açılan sandık sayısı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu.

CHP'nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5'er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4'er milletvekili çıkardığı Adana, Hatay ve Mersin, 3'er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2'şer milletvekili çıkardığı Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1'er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yalova oldu.

CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul'dan 28, İzmir'den de 14 milletvekili çıkardı.

Ankara, Eskişehir ve Çanakkale'deki milletvekili sayısı azaldı

Ankara'dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10'a düşürdü.

CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı.

Yozgat ve Şanlıurfa'dan milletvekili

Denizli'deki milletvekili sayısını 2'ten 3'e, Konya'da 1'den 2'ye, Muğla'da 3'ten 4'e, Ordu'da 1'den 2'ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı.

CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi.

CHP, Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van'dan ise milletvekilliği kazanamadı.

CHP milletvekillerinin yarısı, yeniden seçildi

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kasım 2015'te seçilen 65 CHP'li milletvekili, yeniden seçilmeyi başardı.

Yeniden seçilen milletvekilleri şöyle:

CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu ve Murat Emir, Antalya Milletvekilleri Deniz Baykal ve Çetin Osman Budak, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, daha önce Tunceli milletvekili olan şimdi Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hatay Milletvekili Serkan Topal, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Mehmet Bekaroğlu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir, CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Selin Sayek Böke, Kamil Oktay Sındır ve Atila Sertel, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Candan Yüceer, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

CHP'nin TBMM'deki yeni yüzleri arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da yer aldı. Kaboğlu, İstanbul'dan milletvekili seçildi.

DİSK'in eski Genel Başkanı Kani Beko da CHP'nin İzmir Milletvekili oldu.

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener de TBMM'ye CHP'nin Konya listesinden girdi.

Kaynak: AA