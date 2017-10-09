CHP: Bu durumun öncesi var

09 Ekim 2017

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin bütün Türkleri cezalandırabilecek yönde attığı vize kararını doğru bulmadıklarını belirterek, "Türkiye tarafından atılan adım da keşke olmasaydı. İki ülke yetkililerinin ortamı daha fazla germeden, daha fazla kayıplara yol açmadan bu sorunları çözmesi gerekiyor" dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD-Türkiye ilişkilerinde hiç bu kadar gerginlik olmadığını ifade etti. Bunun, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundaki bir kişinin tutuklanması ile ilgili başlayan sürecin ötesinde bir husus olduğuna işaret eden Yılmaz, bu durumun öncesinin olduğunu ve iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk Yılmaz, "Darbe girişimi sonrası yaşanan süreçte; siyasi iktidarın darbede ABD'nin rolü olduğu yönünde yaratmak istediği algı, FETÖ, Reza Zarrab, Halk Bankası dosyası, Astana'da başlayan Suriye süreci, S-400 füze savunma sistemlerinin alınması konusunda Rusya ile yakınlaşma, ABD'nin PYD'yi silahlandırma kararı, Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinde korumaların karıştığı münakaşalar ve son olarak ABD Büyükelçisinin gider ayarak yaptığı açıklamalar süreci buraya getirdi." dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde bardağı taşıran son olayın, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ile yaşanan kriz olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bulunduğumuz aşama, iki ülke ilişkileri açısından kriz aşamasıdır. Eğer iyi yönetilmezse bunun devamının karşılıklı provokatif adımlarla gelebileceğinden endişe duyuyoruz. Trump ve Erdoğan'ın diplomasiyi değil, kamuoyu ve basın üzerinden konuşma alışkanlığının, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel teşkil ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Tansiyonu düşürelim"

Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulmasının, iki ülkenin de çıkarına olmadığına vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlişkileri germek ve iki ülkenin birbirlerinin alanından uzaklaşması, iki ülke için kayıp durumudur. Suhuletle ve diplomasi ve diyalog kanalları ile var olan sorunları konuşmak ve çözüm aramak gerekir. Hem oradan gelen adımlar hem o adımlara karşı buradan atılan adımların, bu kriz ortamını yumuşatmak değil, 'daha gerecek' yönde tecelli ettiğini görüyoruz. Biz ABD'nin bütün Türkleri cezalandırabilecek yönde attığı, bu vize kararını doğru bulmuyoruz. Ona mukabil Türkiye tarafından atılan adım da keşke olmasaydı. İki ülke yetkililerinin ortamı daha fazla germeden, daha fazla kayıplara yol açmadan bu sorunları çözmesi gerekiyor. İki tarafa da çağrımız; tansiyonu düşürelim ve sorunları diyalog kanalı ile aşabileceğimiz bir yol haritası üzerinde çalışalım."

Kaynak: AA