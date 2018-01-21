CHP: Bu harekata desteğimiz tamdır

21 Ocak 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında "Bu harekata desteğimiz tamdır. Allah milletimize, askerimize yardımcı olsun. Harekatın hedefine ulaşıp Mehmetçik'in burnu kanamadan ülkemize dönemesini arzu ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı" açıklamasında bulundu.

Tezcan, "Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Desteğimiz tamdır. Bu harekatın millet olarak arkasında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi açıklıyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA