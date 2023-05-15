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CHP, Diyarbakır'dan 21 yıl sonra milletvekili çıkardı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkardı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı.

Önceki seçimlerde İstanbul'dan Meclis'e giren Sezgin Tanrıkulu, bu defa CHP Diyarbakır 1. sıradan seçilerek yeniden milletvekili oldu.

Böylece Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 72'yle en yüksek oranlardan birine ulaştığı kentlerden Diyarbakır'da CHP, 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu.