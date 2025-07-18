CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

93 yaşındaki deneyimli siyasetçi ve gazeteci Altan Öymen, geçirdiği virüs enfeksiyonu sonucu İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde entübe edildi.

Öymen’in sağlık durumu yakından takip edilirken, yakın çevresinden alınan bilgilere göre altı hafta önce bir akciğer ameliyatı geçirdiği ve bu sürecin ardından yeniden rahatsızlandığı belirtildi.

"1 haftadır hastanedeyiz, entübe edildi"

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, Halk Tv yayınına bağlanarak babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, "6 hafta önce çok başarılı bir akciğer ameliyatı geçirdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra normal hayatına döndü. 1 hafta önce bir virüs kaptığı tahmin ediliyor. Bunun üzerine hastaneye geldik. 1 haftadır hastanedeyiz, entübe edildi" ifadelerini kullandı.

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.