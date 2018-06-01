CHP Gülen dosyalarını inceleyecek

01 Haziran 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 kişiden oluşan heyetlerinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgeleri Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde 4 Haziran Pazartesi günü inceleyeceğini bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgüt olan FETÖ ile tarihsel husumeti bulunduğunun, FETÖ ile mücadelede hassas olduğunun, AK Parti'nin ise FETÖ ile hareket ettiğinin yıllardan bu yana kamuoyunun malumu olduğunu savundu.

Bu çerçevede cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?" dediğini anımsatan Özel, İnce'nin, kendisine gelen bir bilgiyi paylaştığını kaydetti.

Özel, İnce'nin bu sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum." çağrısında bulunduğunu anlattı.

4 kişilik heyet inceleyecek

Bozdağ'ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs'ta Adalet Bakanlığına resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişilik bir heyetle belgeleri inceleme taleplerini ilettiklerini anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"Bu başvurunun ardından AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs'taki mitinginde, Gülen'in iade başvurusuna ilişkin belgeleri 28 Mayıs'ta katılacağı televizyon programında açıklayacağını ifade etmiş, ancak bu ifadesine karşın katıldığı programda bir beyanda bulunmamıştır. 29 Mayıs'ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptığım telefon görüşmesinde, belgeleri incelemek üzere cumhurbaşkanı adayımız İnce'nin bizzat bakanlığa gelmesi çağrısında bulunulmuş, bu nezaketsiz çağrının kabul edilemeyeceği, 4 kişilik heyetimize izin verilmesi gerektiği tarafımca iletilmiştir.

Heyetimizin inceleme yapması konusundaki ısrarımız üzerine Adalet Bakanlığından başvurumuza bir hafta sonra yanıt geldi. 4 kişiden oluşan heyetimiz, 4 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde ilgili evrakları inceleyecektir. Uzman heyetimizin yapacağı inceleme cumhurbaşkanı adayımız İnce'ye ve partimize bir rapor halinde sunulacaktır. Konunun önemi doğrultusunda yapılan incelemenin sonuçları hakkında kamuoyu da bilgilendirilecektir. "