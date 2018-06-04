CHP, Gülen dosyalarını inceliyor

04 Haziran 2018

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgüt olan FETÖ ile tarihsel husumeti bulunduğunun, FETÖ ile mücadelede hassas olduğunun, AK Parti'nin ise FETÖ ile hareket ettiğinin yıllardan bu yana kamuoyunun malumu olduğunu savunuyor.

Bu çerçevede CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?" diyerek polemiğin fitilini ateşlemişti.

İnce'nin bu sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum." çağrısında bulunmuştu.

Anamuhalefet Bozdağ'ın bu çağrısı üzerine 25 Mayıs'ta Adalet Bakanlığına resmi bir yazıyla başvurarak, ikisi hukukçu milletvekili, ikisi uzman hukukçu olmak üzere dört kişilik bir heyetle belgeleri inceleme taleplerini iletmişti.

Bunun üzerine 4 kişiden oluşan bir heyet, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgeleri Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde bugün incelemeye başladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamasında konunun önemi doğrultusunda yapılan incelemenin sonuçları hakkında kamuoyunun da bilgilendirileceğini ifade etmişti.