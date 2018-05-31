CHP, Gülen'in iadesine yönelik başvuruyu inceleme talebini yineledi

31 Mayıs 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik usulüne uygun başvuru yapılmadığı iddiasıyla ilgili belgelerin uzman bir heyetçe incelenmesi için Adalet Bakanlığına 25 Mayıs'ta resmi başvuruda bulunduklarını anımsattı.

Bu başvuruya yanıt almadıklarını aktaran Özel, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konuyu bağlamından kopararak, bir televizyon programında belge açıklayacağına ilişkin beyanda bulunduğunu ancak bir belge açıklamadığını savundu.

Özel, bu durumdan duydukları rahatsızlığı gündeme getirmeleri üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, 29 Mayıs'ta akşam saatlerinde kendisini telefonla aradığını belirtti.

"Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım"

Konunun kamuoyunun gündemini bir süredir meşgul ettiğini, iki cumhurbaşkanı adayı arasında günler süren bir polemiğin konusu olması nedeniyle yapılan telefon görüşmesinin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gereğinin doğduğunu vurgulayan Özel, Gül'ün, başvuru sahibi olması nedeniyle telefonda kendisine, "Başvurunuzu okudum, Muharrem Bey gelsin incelesin" önerisinde bulunduğunu aktardı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakan'a bu sözleri üzerine, 'Bu doğru değil. Talebimiz de zaten bu değil. Siyaseten nezaketsiz bir öneri olmuştur. Talebimiz, ilgili belgeleri uzman bir heyetin incelemesi yönündedir. Kaldı ki zaten hükümetinizin çağrısı da hukukçu vekilleri ve güvenilen hukukçuları içermektedir. Heyetimiz bu belgeleri inceler, raporunu cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye ve partimize sunar. Bu rapor doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır. Belgelerinize güveniyorsanız niye ipe un seriyorsunuz' yanıtını verdim. Bakan Abdülhamit Gül, 'İddia sahibi İnce'dir, gelsin kendisi incelesin. İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur' sözlerini tekrarlamıştır. Bu sözler üzerine Gül'e, 'Belgelerinize madem güveniyorsunuz neden uzmanların incelemesinden kaçınıyorsunuz? Bu telefon kapandıktan sonra siyasi polemik olacaktır. İddiayı yapanın karşısında belgeleri savunan da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman bizi de bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de sizin bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz. Hem İnce hem de Erdoğan cumhurbaşkanı adayıdır. Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım' ifadesini kullandım."

Bu telefon konuşması sona erdikten sonra, konu hakkında yeni bir gelişme yaşanmadığını belirten Özel, "İktidar partisinin yetkililerinin ifadeleri ve 25 Mayıs tarihinde yaptığımız başvuru çerçevesinde ilgili belgelerin, ikisi CHP milletvekili, ikisi konunun uzmanı 4 hukukçudan oluşan heyetimiz tarafından incelenmesi talebimizi sürdürüyoruz. Bu talebin yerine getirilmiyor olmasının, iadenin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddialarımızı güçlendirdiğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA