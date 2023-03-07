CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Partisinin "depremin yükseköğretim ve eğitime olan etkisi"ne ilişkin önerisi üzerinde söz alan CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 6 Şubat'ta Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını anımsattı.

Yaraların kısa zamanda sarılmasının önemli olduğunu belirten Karabıyık, "Depremzedelerin barınması ve beslenmesi gibi konularda en iyi hizmeti verebilmek, onlara kolaylık sağlamak önemli. Bir taraftan bu olaylar yaşanırken diğer taraftan öğrencilerimiz var. Özellikle bir sayı vermek gerekirse deprem bölgesinde 304 bin 700 yükseköğrenim öğrencisi, 3 milyon 615 bin de zorunlu eğitim öğrencisi mevcut. Bu öğrencilerin nakilleri Ankara, Antalya, Mersin, İstanbul ve Konya'ya yapılmış durumda." dedi.

Gelişmiş ülkelerde afet ve salgın döneminde eğitimin sürdürülmesi konusunda yapılan tüm araştırmaların, yaşanan hiçbir afetin eğitime engel olmadığını gösterdiğini anlatan Karabıyık, "Afet sonrasında depremzedelerin barınabilmesi için öğrenci yurtları öne sürüldü ve bana göre acil bir kararla uzaktan eğitime geçilerek bütün üniversitelerde böyle bir karar almak yoluna gidildi. Önceliğimiz tabii ki yaraları sarmak ama çözüm üretirken eğitim gibi bir alanı feda etmek doğru bir yöntem değil." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de yaşanan deprem felaketinin Türkiye'de maddi ve manevi yönden büyük yaralar açtığını, depremlerden sonra YÖK'ün ani bir karar alarak depremde evlerini kaybedenlerin KYK yurtlarına yerleştirileceği ve bu nedenle üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğini açıkladığını hatırlattı.

İYİ Parti'nin eğitim politikaları kapsamında hazırladığı rapor doğrultusunda, öğrenmenin sosyal bir alanda gerçekleşeceği, uzaktan öğrenmede akranlar arasındaki iletişim ve etkileşimin sınırlı olduğuna dikkatin çekildiğini dile getiren Erel, "Uzaktan öğrenmede öğretmen-öğrenen etkileşimi oldukça sınırlıdır. Öğrencilerden geri bildirim alma ve geri bildirimlere göre öğrenmeyi destekleme imkanları sınırlı kalır. Uzaktan öğrenme sosyal izolasyona neden olabilir. Özellikle uygulama ve yüz yüze etkileşim gerektiren alanlarda uzaktan öğrenme, beceri geliştirmede yetersiz kalabilir. Eğitimin tamamen uzaktan eğitim yoluyla verilmesi çocukların ve gençlerin gelişiminde telafisi mümkün olmayacak kayıpların oluşmasına neden olabilir." diye konuştu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da bir ülkenin müreffeh olabilmesi için eğitimin olmazsa olmaz olduğunu her fırsatta ifade ettiklerini söyledi.

Türkiye'de yaşanan bir olumsuzlukta ilk vazgeçilen alan eğitim

Türkiye'de yaşanan bir olumsuzlukta ilk vazgeçilen alanın eğitim olduğunu ileri süren Toğrul, "Maalesef AKP'nin üniversite anlayışı sakat bir anlayış. Üniversite sadece ders görülen, birinin anlattığı, birinin dinlediği bir yer değildir. Üniversite insanların sosyalleştiği, tartıştığı, hayata hazırlandığı bir mekandır. Dolayısıyla üniversite sadece ders veren, ders alan bir yer gibi görülürse bu anlattığım anlaşılamaz." değerlendirmesini paylaştı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise ülkede eşi benzeri görülmemiş büyük bir felaket yaşandığını, "asrın felaketi"nin izlerinin ulaşımdan eğitime, altyapıdan üst yapıya, iletişime kadar birçok alanda hissedildiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle her alanda gösterilen hassasiyetin eğitimin aksamaması için YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da gösterildiğini vurgulayan Taşar, "Türkiye, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitimi dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biri oldu. Yaşadığımız deprem felaketinden en fazla etkilenen çocuklarımız ve gençlerimiz olurken böylesine hassas bir konuyu lütfen siyasetin malzemesi yapmayalım. Gönül ister ki bir an önce yaralar sarılsın, eğitim ve öğretim alanında da normale dönelim. Bu konuda emin olun insan üstü bir çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti'nin "artan kira fiyatları ve yabancıya mülk satışı" ile HDP'nin "sporda şiddetin önlenmesi" konularındaki grup önerileri de kabul edilmedi.

Daha sonra, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.