CHP kurultay soruşturmasında iki isim ifade verecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından devam eden süreç kapsamında yeni ifadelerin alınacağı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor.

Delegeler için mali inceleme başlatıldı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kurultay soruşturması kapsamında mali inceleme süreci başlattığı öğrenildi.

Başsavcılık tarafından, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan delegeler ve birinci derece yakınlarına yönelik bazı kayıtların incelenmesi talep edildi.

Bu kapsamda delegeler ile yakınlarının banka hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına ilişkin ilgili kurumlardan bilgi ve belge istendiği belirtildi.