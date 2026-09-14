CHP kurultay süreci için temyiz başvurusundan vazgeçti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına karşı parti adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiğini açıkladı. Sarı, bu adımla davanın kısa sürede sonuçlanmasının ve kurultay takviminin gecikmeden ilerlemesinin amaçlandığını belirtti.

X hesabından açıklama yapan Sarı, feragat kararının mahkemenin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına ilişkin olduğunu bildirdi. Kararın, 10 Eylül 2026’daki Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını kaydetti.

"Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşları istifa etti"

Sarı, temyiz başvurusuna taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurduklarını belirtti. Bu nedenle söz konusu kişilerin davada taraf olma durumlarının ortadan kalktığını savundu.

Olağan kurultay takviminin işlemeye başladığını hatırlatan Sarı, davanın da bir an önce karara bağlanması gerektiğini ifade etti.

"Kurultay süreci gecikebilir"

Temyiz incelemesinin uzamasının kurultay sürecinde gecikmeye yol açabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Sarı, başvurudan bu gerekçeyle vazgeçildiğini bildirdi.

Sarı, CHP’nin örgüt iradesini ve demokratik işleyişini esas alarak meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.