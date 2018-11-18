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CHP Milletvekili Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CHP Milletvekili Bircan hayatını kaybetti
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CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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