CHP, seçime gidecek mi?

30 Haziran 2018

CHP, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınan sonuçları masaya yatıracak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve genel başkan başdanışmanlarının katılımıyla bir seçim raporu hazırlanmasını istedi.

Raporda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı yüzde 30,64 oy oranı ile partinin milletvekili genel seçimlerindeki yüzde 22,64'lük oran il il değerlendirilecek. Hazırlanan MYK raporunda partinin 1 Kasım seçiminde aldığı oyla son oyu arasındaki farklarının nedenlerinin de ortaya konması bekleniyor.

Genel başkan yardımcılıkları ve genel başkan başdanışmanlarının katkılarıyla hazırlanacak rapor, daha sonra milletvekilleri, il başkanları ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında değerlendirilecek.

Yapılan değerlendirmeler ışığında partinin yerel seçimler öncesi yeni yol haritası çizilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce ile hafta içi görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşmenin pazartesi veya salı günü baş başa yapılacağı öğrenildi.

"Kurultay yok, seçime hazırlanın"

CHP'de bazı eski milletvekilleri ve Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'un dillendirdiği "Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması ve olağanüstü kurultay" talepleri ise karşılık bulmadı.

Gürsel Erol'un PM kararıyla kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ise Kılıçdaroğlu'nun "Kurultay yok, seçime hazırlanın" mesajını verdiği şeklinde yorumlandı. Ancak partinin kurultay delegelerince imza toplanması halinde olağanüstü kurultay toplanabilir.

CHP tüzüğüne göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Olağanüstü kurultay için 2018 Mart ayında yapılan 19. Olağanüstü Kurultay'daki delege sayısı göz önüne alındığında, 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor.

Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarında delegeye ihtiyaç var.

İnce teşekkür ziyaretlerine başlıyor

Bir olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağını açıklayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, ayrıca "Genel başkanlığa adayım" da demeyeceği belirtiliyor.

Parti kulislerine göre İnce'nin böyle bir talebin örgütten yükselmesini beklediği ifade ediliyor.

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine Erzurum'dan başlayacak.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi.

İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.