CHP, TRT’deki konuşma hakkını kullanmayacak

13 Haziran 2018

Cumhuriyet Halk Partisi, TRT’nin kendisine tanıdığı konuşma hakkını kullanmayacağını YSK’ye ve TRT’ye bildirdi.

CHP, bunun nedenini, TRT’nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması olarak gösterdi.

Konuşma hakkının kullanılmayacağı Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK’ya ve TRT’ye bildirdi.

Önceki gün de İYİ Parti Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, TRT konuşmasını gerçekleştirmeyeceğini duyurmuştu.