CHP ve MHP'nin seçim beyannameleri bugün açıklanacak

26 Mayıs 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için partiler çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Bu kapsamda seçimlerine katılacak partiler, milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesinin ardından, seçim beyannamelerini de açıklamaya başladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi açıklanmış "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgusu yapılmıştı.

Bu gelişmenin ardından ise gözler diğer iki partiye yani CHP ve MHP'ye çevrildi. Anamuhalefet ve muhalefet partisi bugün seçim beyannamelerini açıklayacak.

MHP'nin seçim beyannamesi hazır

MHP'nin seçim beyannamesinde, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, sınavsız üniversite ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor.

MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

Kader mahkumlarına af

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"Hilale yıldız ol"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

CHP'nin beyannamesi ekonomi ağırlıklı

CHP'nin seçim beyannamesi ekonomi ağırlıklı olacak. İstihdama vurgu yapılan seçim beyannamesinde eğitim, ekonomi, demokrasi, toplumsal barış ve dış politika başlıkları üzerine yoğunlaşılacak.

Asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı belirtilen seçim beyannamesinde emekli ve çiftçilere yönelik de müjdeler bulunuyor. Çiftçiye mazotun litresini 3 TL'den vermeyi planlayan CHP, emeklilere de Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da birer maaş ikramiye vermeyi hedefliyor.

Seçim sloganları tanıtıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da dünkü basın toplantısında cumhurbaşkanı seçiminde "hepimizin cumhurbaşkanı", milletvekili seçiminde ise "millet için geliyoruz" sloganını kullanacaklarını açıklamıştı.

Tezcan aynı zamanda seçim müziklerini duyuracaklarını aktararak, "Kampanya sloganlarımızı hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimi için ayrı ayrı belirledik. Aslında bu sloganları biz belirlemedik, halk belirledi. Sosyal medyada konuşulan, yazılan ve ilgi gören, Türkiye'nin bugünkü durumunu ve gelecekle ilgili çıkışını işaret eden kampanya sloganları doğrudan doğruya ilk defa halkın belirlediği kampanya sloganları olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Anamuhalefet partisinin seçim beyannamesi bugün Ankara Marriot Otel'de saat 11.00'de düzenlenecek toplantıda açıklanacak.