CHP yeni dönemde nasıl bir yol haritası izleyecek?

10 Temmuz 2018

16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında "hayır" diyen ve "güçlü parlamenter sistemi" savunan CHP, sistem değişikliğinin ardından yeni yasama dönemine hazırlanıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ciddi ve bilgiye dayalı bir muhalefet" rotası çizdiği CHP, bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiye ilişkin bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

"Daha güçlü bir demokrasi mücadelesi" söylemiyle yola çıkan parti, grubundaki 146 milletvekiliyle etkili bir siyaset izlemeyi, Meclisi aktif bir şekilde çalıştırmayı planlıyor.

"Millet İttifakı"nın ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yeni dönemde yakın diyaloğunu sürdürecek CHP, "geniş tabanlı, yapıcı ve yol gösterici" bir muhalefet yapacak.

Bu kapsamda, CHP'nin ve "Millet İttifakı"nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranlarını analiz edip yetkili kurullarında bunu ele alarak işe başlayan parti, "hiçbir ayrım yapmaksızın vatandaşın sorunlarını Meclise taşımaya" devam edecek.

Milletvekili çıkaramadığı illerdeki seçmene da ulaşmayı hedefleyen parti, TBMM'de bu yönde siyaset izleyerek, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini sık sık Meclis kürsüsünden dile getirecek.

Yakın zamanda yerel seçim çalışmalarına start verecek

Geniş tabanlı bir "demokrasi ittifakı" oluşturmak isteyen CHP, vatandaşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve kanaat önderleriyle daha sık bir araya gelecek.

Parti örgütlerinin halkla bire bir temas kuracağı bu süreçte, sokağın nabzı tutularak, demokratik tepkiler her alanda ifade edilecek.

Yakın zamanda yerel seçim çalışmalarına start verecek olan parti, özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenlerin dikkatini çekecek adımlar atacak.

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği hedef doğrultusunda Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Antalya belediyelerini almaya çalışacak olan parti, belediye başkan adaylarını eylül ayına kadar açıklayacak, ardından alanlara inecek.

Kaynak: AA