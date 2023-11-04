CHP'de genel başkan seçimi ikinci tura kaldı

CHP Kurultay'ında genel başkanlık seçimi 2'nci tura kaldı. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci tur oylaması 00.30'da başlayacak oy verme işlemi 02.30'da sona erecek.

Bir adayın genel başkan seçilmesi için 1366 delegenin salt çoğunluğu olan 684 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Bu sonuca göre Özel ilk turu 2 oyla kaybetmiş oldu.

İkinci turda da benzer sonuçların çıkması halinde, üçüncü turda en fazla oyu alan aday genel başkan seçilecek.