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CHP'de Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi

CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları ve aday belirleme yetkisi verdi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi
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CHP'nin kapalı grup toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çalışmaları ve aday belirleme için tam yetki verildi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıda, CHP Grubu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

Toplantıya ilişkin, partiden açıklama yapılması bekleniyor. 

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