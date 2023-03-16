CHP'den Demirtaş ve Kavala açıklaması

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Politico sitesine açıklamalarda bulundu.

Artı Gerçek'in aktardığına göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyleyen Çeviköz, Erdoğan'ın Avrupa ile izlediği zıtlaşma politikasına son verilmesi için diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti. "Bu durum Türkiye'nin hemen AB üyesi olacağı anlamına gelmiyor" diyen Çeviköz, "Fakat bu bir süreç meselesi ve önemli olan da süreçtir. Ülkemizin, uygar uluslar topluluğunun bir parçası olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı

Muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğini de belirten Çeviköz, "İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir kuruma taşırsanız, o zaman bütün diğer NATO ülkeleri ile kendi ülkeniz arasında bir tür kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız"

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak hareket etmeye devam edeceğini ekleyen Çeviköz, "Şu an Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler esasında asimetrik çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı" ifadelerini kullandı. Çeviköz, "Biz basitçe, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız" dedi.