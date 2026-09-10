CHP'den Mansur Yavaş'a resepsiyon sitemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"14 Şubat günü geldiğinde CHP'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak"

Sarı, CHP'nin kongrelerini yapmaya hazır hale geldiğini belirterek "Eylül ayına kadar da partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız şey aynen devam ediyor. 10 Eylül tarihi itibarıyla kongre süreçlerinin başladığını buradan ilan etmek istiyorum. 28 Ekim tarihi itibarıyla bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 12 Aralık'tan itibaren de yani mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. İlçe kongrelerimiz de belirli bir periyotta, belirli bir zamanda yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk. 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak" ifadelerini kullandı.

"CHP'den ayrılmış olan arkadaşlarımı da CHP içinde mücadeleye çağırıyorum"

Tüm bunları yaparken temel varsayımlarının CHP'nin üzerindeki mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu varsaydıklarını aktaran Sarı, "O süre içinde bu karar kesinleşmiş olacak. Böyle bir beklentimiz var. Kesinleşmiş olur ise parti meclisini toplayarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapan bütün arkadaşlarımın bu kongre takvimi süresi içerisinde parti içi yarışları özgür bir biçimde yapabilecekleri zemini Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak hazırlamayı bir borç biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış, gitmiş, kızmış bir şekilde başka bir siyasal partide yolculuk etmiş olan arkadaşlarımı da Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleye çağırıyorum yeniden bu vesileyle. Hiçbir şey için geç değil. Hala gelebilirler, partimize üye olabilirler. Ve bu üyelik süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarışmasının fikri yarışmanın içinde siyasal yarışmasının içinde yer alabilirler" açıklamasında bulundu.

"Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, "Yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut ülke sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkez hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini fikirlerini görüş alışverişinde bulunmalarının taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik" yanıtını verdi.