CHP'li Bulut'tan kamuda tasarruf tedbirlerine 'istisna' tepkisi: Başını çekmezse hiçbir kurum uymaz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin nisan ayı harcamasının geçen yıla göre 8 katına çıktığını öne sürdü.

"1 dakikalık harcaması, 2 asgari ücreti aşıyor"

Külliyede, geçen yıl nisanda 198 milyon 560 bin lira, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcandığını ileri süren Bulut, "Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı." iddiasında bulundu.

"Her geçen gün artıyor"

Bulut, "Kamuda tasarruf sarayın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken sarayın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor." görüşünü paylaştı.

"Kemer sıkmaya memurun lojmanından başlamak yerine..."

Kamuda tasarrufun başını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çekmediği takdirde hiçbir kurumun söz konusu genelgeye uymayacağını ifade eden Bulut, "Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.