CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları ortak açıklama yaptı. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından belediye başkanları tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet'i kuran partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. ‘Mutlak butlan' kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada; partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.