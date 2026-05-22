YSK CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi dün Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38’inci Olağan Kurultayı’yla sonrasındaki kurultayları iptal etmiş; Özel ve parti yönetiminin ‘tedbiren’ görevden uzaklaştırılmasına, Kılıçdaroğlu’nun da görevi devralmasına karar vermişti.

CHP, mutlak butlak kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz başvurusu yapmıştı. Dilekçede mutlak butlan kararının ‘madden ve hukuken icrasının imkansız’ olduğu belirtilmiş ve 2025’te yapılan kurultay ve kongrelerde seçilen yöneticilere verilen mazbataların geçerliliğinin tespiti talep edilmişti.

Yüksek Seçim Kurulu, iki saat süren toplantıda CHP'nin "mutlak butlan" itirazını karara bağladı. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP’nin taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.