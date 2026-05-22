Bahçeli’den Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP’nin geleceği için feragat etmeli

Bahçeli, CNN Türk’te Hande Fırat’a mahkemenin CHP hakkında verdiği butlan kararına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. CHP’de ortak aklın egemen olması gerektiğini ifade eden Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun hukukun izin verdiği çerçevede Özgür Özel ile görüşmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.” dedi.

Bahçeli, bu sonucun hem CHP’nin hem de Türkiye’nin yararına olacağını belirterek, Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımıyla CHP’nin kurumsal kimliği ve parti tabanının gönlünde “müstesna bir yer” edineceğini kaydetti.