DEM Parti’den Özgür Özel’e destek telefonu
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP kurultay davasında verilen “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak destek ve dayanışma mesajı verdi.
DEM Parti’den yapılan açıklamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararının “hukuk ve adaletle bağdaşmadığı” savunularak, kararın “siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye yönelik siyasi baskı operasyonunun parçası olduğu” ifade edildi.
Açıklamada, demokratik siyasete yönelik müdahalelere karşı halk iradesinin yanında olunduğu belirtilerek, kararın toplumsal kutuplaşmayı artırabileceği ve “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne zarar verebileceği görüşü dile getirildi.
DEM Parti açıklamasında, “Mesele, Türkiye’nin demokrasi meselesidir. Bu hukuk ve adalet dışı uygulamalara derhal son verilmelidir.” ifadelerine yer verildi.